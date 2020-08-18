***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653TransferlerGider)-197.621 -197.621 -197.621Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.137 -1.137 -1.137Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.475 25.770 74.255 6.517.966 -197.621 7.415.895 7.415.895Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Transferler166 865.496 -865.662 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.807 -267.807 -267.807Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -267.807 8.210.016 8.210.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI359.645 170.833Dönem Karı (Zararı)-267.807 -197.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler512.634 455.621Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler536 177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 276 32.706Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 258.388 187.760Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler270.504 257.904Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -12.701 -20.452Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.369 -2.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.369 -2.474İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler114.851 -79.621Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.094 26.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.319 9.775Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler98.766 17.483Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.236 1.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.091 -8.806Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.012 -119.679Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.045 -6.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.968Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları359.678 178.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33 -265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -7.281YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.842 5.762Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-676 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.769 3.005Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -98.010 -29.395Alınan Temettüler3 34.075 29.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-546.150 76.302Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.687.351 1.161.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.932.692 -957.448Ödenen Faiz-326.108 -149.313Alınan Faiz25.299 21.528YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-243.347 252.897Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 2.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -243.347 255.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 733.346 202.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 489.999 457.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 493.516 738.885Ticari Alacaklar8 110.010 115.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.924 22.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar93.086 93.182Diğer Alacaklar452 124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar452 124Stoklar10 1.006.393 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 32.841 18.715Diğer Dönen Varlıklar19.512 12.071ARA TOPLAM1.662.724 1.990.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.662.724 1.990.637DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 2.309 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.309 2.003Diğer Alacaklar2.643 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.643 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 371.677 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.382.033 11.290.632Maddi Duran Varlıklar22.483 22.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar684 652Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar684 652Peşin Ödenmiş Giderler7 12.951 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.795.264 11.723.452TOPLAM VARLIKLAR13.457.988 13.714.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 508.336 163.233Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 971.345 1.788.539Ticari Borçlar8 118.758 126.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar69.091 54.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar49.667 72.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.527 1.524Diğer Borçlar73.922 21.946İlişkili Taraflara Diğer Borçlar48.198 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.724 21.946Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 74.684 81.729Kısa Vadeli Karşılıklar14.583 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.583 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 1.181 5.916ARA TOPLAM1.764.336 2.204.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.764.336 2.204.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.482.627 3.029.817Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 3TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.483.636 3.030.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.247.972 5.235.143ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.210.016 8.478.946Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.830 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.383.462 6.517.966Net Dönem Karı veya Zararı-267.807 865.662TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.210.016 8.478.946TOPLAM KAYNAKLAR13.457.988 13.714.089Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 448.826 432.424 117.401 226.116Satışların Maliyeti13 -204.932 -124.937 -67.820 -70.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.894 307.487 49.581 155.624BRÜT KAR (ZARAR)243.894 307.487 49.581 155.624Genel Yönetim Giderleri14 -13.925 -29.396 -4.327 -14.886Pazarlama Giderleri14 -21.678 -1.640 -14.210 -894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.156 4.547 1.669 1.394Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.579 -4.745 -1.265 -2.350ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)207.868 276.253 31.448 138.888Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 12.701 20.452 5.429 11.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)220.569 296.705 36.877 150.332Finansman Gelirleri15 23.277 21.631 11.500 14.135Finansman Giderleri15 -511.653 -515.957 -210.217 -218.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-267.807 -197.621 -161.840 -53.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-267.807 -197.621 -161.840 -53.818DÖNEM KARI (ZARARI)-267.807 -197.621 -161.840 -53.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-267.807 -197.621 -161.840 -53.818Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyyetlerden Pay Başına Kayıp 16 -0,27000000 -0,20000000 -0,16000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-267.807 -197.621 -161.840 -53.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-267.807 -197.621 -161.840 -53.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869846BIST