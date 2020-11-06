***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Transferler1.287.204 -1.287.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.825 -61.825 -61.825Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 -61.825 7.550.524 7.550.524Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler166 865.624 -865.790 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-444.423 -444.423 -444.423Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -444.423 8.032.593 8.032.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI686.566 223.350Dönem Karı (Zararı)-444.423 -61.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler881.774 349.791Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.232 310Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler280 4.500Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler280 4.500Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40 7.116Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 391.875 304.656Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler516.724 63.914Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -25.008 -30.705Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.369 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.369 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler249.255 -67.646Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.163 63.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.122 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler200.100 44.902Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.731 3.442Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.798 -18.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.119 -145.539Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.520 -16.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.338 428Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.338 428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları686.606 220.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-40 -265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 3.295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-106.904 -14.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.063 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.769 6.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -147.685 -55.106Alınan Temettüler3 34.075 29.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-986.765 398.246Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.871.171 3.431.370Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.296.836 -2.814.321Ödenen Faiz-593.494 -248.537Alınan Faiz32.394 29.734YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-407.103 606.809Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.462 13.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -396.641 620.668DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 733.572 203.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 336.931 823.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 338.081 739.111Ticari Alacaklar8 109.167 116.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18.372 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar90.795 94.235Diğer Alacaklar594 137İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar594 137Stoklar10 905.059 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 21.252 22.111Diğer Dönen Varlıklar10.518 12.282ARA TOPLAM1.384.671 1.995.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.384.671 1.995.089DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 1.472 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.472 2.003Diğer Alacaklar2.711 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.711 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 383.984 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.412.179 11.267.894Maddi Duran Varlıklar45.582 46.820Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.030 961Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.030 961Peşin Ödenmiş Giderler7 971 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.847.929 11.724.984TOPLAM VARLIKLAR13.232.600 13.720.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 508.097 165.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.473.823 1.788.539Ticari Borçlar8 103.532 128.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar52.398 54.141İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar51.134 74.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.704 1.560Diğer Borçlar84.490 22.371İlişkili Taraflara Diğer Borçlar57.330 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.160 22.371Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 75.459 83.979Kısa Vadeli Karşılıklar18.695 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18.695 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 3.114 5.868ARA TOPLAM2.268.914 2.211.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.268.914 2.211.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.930.084 3.029.817Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.931.093 3.030.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.200.007 5.241.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.032.593 8.478.139Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.830 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.382.655 6.517.031Net Dönem Karı veya Zararı-444.423 865.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.032.593 8.478.139TOPLAM KAYNAKLAR13.232.600 13.720.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 776.417 692.071 325.772 257.448Satışların Maliyeti13 -332.337 -216.661 -126.299 -89.993TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)444.080 475.410 199.473 167.455BRÜT KAR (ZARAR)444.080 475.410 199.473 167.455Genel Yönetim Giderleri14 -24.959 -44.483 -10.819 -14.956Pazarlama Giderleri14 -25.179 -2.843 -3.501 -1.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.340 17.227 2.117 12.620Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.511 -4.818 -911 -69ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)394.771 440.493 186.359 163.847Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 25.008 30.705 12.307 10.253FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)419.779 471.198 198.666 174.100Finansman Gelirleri15 31.244 29.442 8.048 7.811Finansman Giderleri15 -895.446 -562.465 -383.930 -46.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-444.423 -61.825 -177.216 135.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-444.423 -61.825 -177.216 135.492DÖNEM KARI (ZARARI)-444.423 -61.825 -177.216 135.492Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-444.423 -61.825 -177.216 135.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 16 -0,44000000 -0,06000000 -0,18000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-444.423 -61.825 -177.216 135.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-444.423 -61.825 -177.216 135.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886911BIST