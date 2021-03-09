***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Transferler1.287.204 -1.287.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)865.790 865.790 865.790Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler166 865.624 -865.790Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)293.001 293.001 293.001Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.223 -1.223 -1.223Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI918.827 542.638Dönem Karı (Zararı)293.001 865.790Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler308.502 -304.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.967 1.269Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler51.605 9.093Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.561 9.093Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11, 22 50.044 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.457 4.598Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 494.750 431.479Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler488.824 279.481Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-687.965 -954.121Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -743.865 -954.121Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 55.900 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -42.767 -76.266Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.369 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.369 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler317.572 -18.427Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.831 57.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.553 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler287.267 140.611Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.666 -7.675Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.901 29.084Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.601 -6.401Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.078 -13.605İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler633 -217.868Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları919.075 542.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -248 -258YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-174.177 -87.108Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -29.977 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.233 -14.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.769 8.893Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -162.811 -110.739Alınan Temettüler15 34.075 29.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.335.217 74.902Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.896.800 3.645.546Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.613.241 -3.312.447Ödenen Faiz-660.299 -303.950Alınan Faiz41.523 45.753YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-590.567 530.432NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -590.567 530.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 733.572 203.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 143.005 733.572Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 143.276 739.111Finansal Yatırımlar5 29.977 0Ticari Alacaklar8 100.839 116.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 25 16.945 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 83.894 94.235Diğer Alacaklar14 132 137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14 132 137Stoklar10 923.299 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 13.319 22.111Diğer Dönen Varlıklar13 10.764 12.282ARA TOPLAM1.221.606 1.995.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.221.606 1.995.089DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 3.061 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.061 2.003Diğer Alacaklar2.743 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.743 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 401.643 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.736.607 11.267.894Maddi Duran Varlıklar11 346.446 46.820Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.713 961Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.713 961Peşin Ödenmiş Giderler7 968 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.493.181 11.724.984TOPLAM VARLIKLAR13.714.787 13.720.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.647.691 165.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 532.244 1.788.539Ticari Borçlar8 71.429 128.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8, 25 31.639 54.141İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 39.790 74.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.265 1.560Diğer Borçlar14 88.972 22.371İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 67.144 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 21.828 22.371Türev Araçlar55.900 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 55.900 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 72.636 83.979Kısa Vadeli Karşılıklar16 20.205 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.404 5.868ARA TOPLAM2.495.746 2.211.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.495.746 2.211.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.447.393 3.029.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)265 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.466 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.466 1.009TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.449.124 3.030.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.944.870 5.241.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.769.917 8.478.139Ödenmiş Sermaye18 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.382.655 6.517.031Net Dönem Karı veya Zararı293.001 865.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.769.917 8.478.139TOPLAM KAYNAKLAR13.714.787 13.720.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.105.948 991.087Satışların Maliyeti19 -430.033 -308.374TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)675.915 682.713BRÜT KAR (ZARAR)675.915 682.713Genel Yönetim Giderleri20 -57.707 -65.312Pazarlama Giderleri20 -25.645 -12.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 755.054 967.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -53.739 -4.739ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.293.878 1.567.759Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 42.767 76.266FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.336.645 1.644.025Finansman Gelirleri23 36.255 50.095Finansman Giderleri23 -1.079.899 -828.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)293.001 865.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)293.001 865.790DÖNEM KARI (ZARARI)293.001 865.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları293.001 865.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,29000000 0,87000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)293.001 865.790Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları293.001 865.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916710BIST