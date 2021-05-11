***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler865.790 -865.790 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.701 -105.701 -105.701Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.382.821 -105.701 8.371.315 8.371.315Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917Transferler293.001 -293.001 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.129 -117.129 -117.129Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -117.129 8.652.788 8.652.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI261.324 301.136Dönem Karı (Zararı)-117.129 -105.701Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler238.310 359.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.914 263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.320 4.096Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 99.721 188.637Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler147.601 174.126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.585 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -4.585 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -8.236 -7.272Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.425 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.425 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler140.143 45.604Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.616 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.181 -2.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-174 6.284Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler34.916 87.526Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-312 -16.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.275 -32.831Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.632 -5.286Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.595 3.083İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-442 5.923Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları261.324 299.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 1.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.504 -30.070Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43 1.019Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.049 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.270 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.003 -40.523Alınan Temettüler3 34.243 9.434FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.623 -506.332Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 519.235 762.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -580.635 -1.007.604Ödenen Faiz-112.734 -277.436Alınan Faiz11.511 16.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 124.205 -235.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)124.205 -235.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.005 733.572DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 267.210 498.306Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 267.357 143.276Finansal Yatırımlar13 33.593 29.977Ticari Alacaklar8 127.603 100.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15.869 16.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar111.734 83.894Diğer Alacaklar316 132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar316 132Stoklar10 888.383 923.299Peşin Ödenmiş Giderler7 13.629 13.319Diğer Dönen Varlıklar11.806 10.764ARA TOPLAM1.342.687 1.221.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.342.687 1.221.606DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 8.013 3.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.013 3.061Diğer Alacaklar2.733 2.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.733 2.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 375.636 401.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.740.765 11.736.607Maddi Duran Varlıklar11 350.613 346.446Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.638 1.713Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.638 1.713Peşin Ödenmiş Giderler7 970 968TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.480.368 12.493.181TOPLAM VARLIKLAR13.823.055 13.714.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.307.300 1.647.691Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.067.012 532.244Ticari Borçlar8 59.154 71.429İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27.879 31.639İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.275 39.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.108 2.265Diğer Borçlar219.604 88.972İlişkili Taraflara Diğer Borçlar201.184 67.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.420 21.828Türev Araçlar51.315 55.900Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 51.315 55.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 94.231 72.636Kısa Vadeli Karşılıklar25.060 20.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25.060 20.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 5.160 4.404ARA TOPLAM2.830.944 2.495.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.830.944 2.495.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.337.592 2.447.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)265 265Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.339.323 2.449.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.170.267 4.944.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.652.788 8.769.917Ödenmiş Sermaye15 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.675.656 7.382.655Net Dönem Karı veya Zararı-117.129 293.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.652.788 8.769.917TOPLAM KAYNAKLAR13.823.055 13.714.787Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 261.389 332.378Satışların Maliyeti16 -67.673 -137.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)193.716 194.753BRÜT KAR (ZARAR)193.716 194.753Genel Yönetim Giderleri17 -12.592 -9.698Pazarlama Giderleri17 -2.273 -7.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.258 1.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.428 -2.325ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.681 176.777Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 8.236 7.272FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)186.917 184.049Finansman Gelirleri18 15.972 11.778Finansman Giderleri18 -320.018 -301.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-117.129 -105.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-117.129 -105.701DÖNEM KARI (ZARARI)-117.129 -105.701Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-117.129 -105.701Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 19 -0,12000000 -0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-117.129 -105.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-117.129 -105.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936231BIST