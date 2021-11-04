***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 865.662 865.662Transferler166 865.496 -865.662 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-442.574 -442.574 -442.574Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -442.574 8.035.249 8.035.249Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457Transferler293.734 -293.734 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.773 68.773 68.773Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 68.773 8.840.230 8.840.230Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI751.672 691.481Dönem Karı (Zararı)68.773 -442.574Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler542.550 884.455Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.835 707Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 4.494 319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 399.331 391.761Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler230.209 521.045Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.900 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-55.900 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -38.220 -25.008Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.199 -4.369Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ( 140.349 249.600Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.460 5.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.935 6.251Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler132.974 200.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.353 2.162Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.836 -25.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-259 -39Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.893 62.192Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)69.493 -7.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.370 6.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.370 6.403Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları751.672 691.481YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.394 -107.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.004 -1.235Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.888 7.769Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -27.634 -147.685Alınan Temettüler3 34.144 34.075FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-763.458 -989.942Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.501.323 1.871.117Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.913.207 -2.300.074Ödenen Faiz-392.067 -593.379Alınan Faiz40.493 32.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-392 -405.537Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi650 8.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 258 -396.836DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 142.452 733.346DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 142.710 336.510Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 142.710 142.723Finansal Yatırımlar0 29.977Ticari Alacaklar8 168.955 100.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15.980 21.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar152.975 79.517Diğer Alacaklar85 85İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 85İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81 0Stoklar10 789.765 922.739Peşin Ödenmiş Giderler7 5.822 13.196Diğer Dönen Varlıklar13.507 9.878ARA TOPLAM1.120.844 1.219.571TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.120.844 1.219.571DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 10.383 3.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.383 3.061Diğer Alacaklar2.802 2.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.802 2.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 405.719 401.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 12.062.402 12.038.457Maddi Duran Varlıklar36.507 43.261Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.779 993Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.779 993Peşin Ödenmiş Giderler7 990 968TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.521.066 12.491.610TOPLAM VARLIKLAR13.641.910 13.711.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.361.311 1.647.691Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 632.569 532.244Ticari Borçlar8 71.187 68.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37.222 30.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar33.965 37.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.842 1.715Diğer Borçlar56.823 88.716İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37.347 67.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.476 21.572Türev Araçlar0 55.900Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 55.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 141.441 71.683Kısa Vadeli Karşılıklar26.543 20.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar26.543 20.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 8.968 4.095ARA TOPLAM2.300.684 2.490.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.300.684 2.490.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.499.530 2.447.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 265Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.500.996 2.449.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.801.680 4.939.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.840.230 8.771.457Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.677.196 7.383.462Net Dönem Karı veya Zararı68.773 293.734Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.840.230 8.771.457TOPLAM KAYNAKLAR13.641.910 13.711.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.003.776 774.521 417.304 325.695Satışların Maliyeti13 -236.974 -330.478 -97.548 -125.546TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)766.802 444.043 319.756 200.149BRÜT KAR (ZARAR)766.802 444.043 319.756 200.149Genel Yönetim Giderleri14 -47.606 -23.199 -18.019 -9.274Pazarlama Giderleri14 -6.300 -25.102 -3.077 -3.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.549 5.274 9.775 2.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.263 -4.486 -12.507 -907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)708.182 396.530 295.928 188.662Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 38.220 25.008 17.536 12.307FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)746.402 421.538 313.464 200.969Finansman Gelirleri15 96.393 31.244 48.534 7.966Finansman Giderleri15 -774.022 -895.356 -209.392 -383.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.773 -442.574 152.606 -174.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.773 -442.574 152.606 -174.767DÖNEM KARI (ZARARI)68.773 -442.574 152.606 -174.767Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları68.773 -442.574 152.606 -174.767Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 16 0,07000000 -0,44000000 0,15000000 -0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.773 -442.574 152.606 -174.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları68.773 -442.574 152.606 -174.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974969BIST