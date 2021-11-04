***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler166 865.624 -865.790 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-444.423 -444.423 -444.423Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -444.423 8.032.593 8.032.593Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917Transferler293.001 -293.001 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.162 67.162 67.162Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 67.162 8.837.079 8.837.079Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI752.338 686.566Dönem Karı (Zararı)67.162 -444.423Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler548.719 881.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.000 2.232Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.492 320Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 399.337 391.875Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler230.209 516.724Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.900 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-55.900 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -38.220 -25.008Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.199 -4.369Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.199 -4.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler136.457 249.215Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.112 8.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.009 6.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler132.526 200.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.395 3.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.152 -24.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-259 -40Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.954 62.119Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)68.932 -8.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.232 2.338Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları752.338 686.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.681 -106.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.733 -1.063Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.888 7.769Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -20.619 -147.685Alınan Temettüler3 34.145 34.075FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-763.192 -986.765Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.501.323 1.871.171Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.913.207 -2.296.836Ödenen Faiz-392.067 -593.494Alınan Faiz40.759 32.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)827 -407.103Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi650 10.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.477 -396.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.005 733.572DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 144.482 336.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 144.482 143.276Finansal Yatırımlar0 29.977Ticari Alacaklar8 167.475 100.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.954 16.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar153.521 83.894Diğer Alacaklar286 132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar286 132Stoklar10 790.773 923.299Peşin Ödenmiş Giderler7 5.902 13.319Diğer Dönen Varlıklar17.937 10.764ARA TOPLAM1.126.855 1.221.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.126.855 1.221.606DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 10.383 3.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.383 3.061Diğer Alacaklar2.803 2.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.803 2.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 405.719 401.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.774.633 11.736.607Maddi Duran Varlıklar12 320.715 346.446Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.442 1.713Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.442 1.713Peşin Ödenmiş Giderler7 990 968TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.517.685 12.493.181TOPLAM VARLIKLAR13.644.540 13.714.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.361.311 1.647.691Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 632.569 532.244Ticari Borçlar8 74.581 71.429İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37.217 31.639İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.364 39.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.480 2.265Diğer Borçlar57.018 88.972İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37.347 67.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.671 21.828Türev Araçlar0 55.900Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 55.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 141.833 72.636Kısa Vadeli Karşılıklar7 26.543 20.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 10.130 4.404ARA TOPLAM2.306.465 2.495.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.306.465 2.495.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.499.530 2.447.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 265Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.500.996 2.449.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.807.461 4.944.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.837.079 8.769.917Ödenmiş Sermaye13 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.675.656 7.382.655Net Dönem Karı veya Zararı67.162 293.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.837.079 8.769.917TOPLAM KAYNAKLAR13.644.540 13.714.787Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.023.173 776.417 427.650 325.772Satışların Maliyeti14 -250.801 -332.337 -104.400 -126.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)772.372 444.080 323.250 199.473BRÜT KAR (ZARAR)772.372 444.080 323.250 199.473Genel Yönetim Giderleri15 -54.933 -24.959 -20.768 -10.819Pazarlama Giderleri15 -6.710 -25.179 -3.261 -3.501Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.950 5.340 9.959 2.117Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.392 -4.511 -12.531 -911ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)706.287 394.771 296.649 186.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 38.220 25.008 17.536 12.307FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)744.507 419.779 314.185 198.666Finansman Gelirleri16 96.393 31.244 48.527 8.048Finansman Giderleri16 -773.738 -895.446 -209.136 -383.930SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.162 -444.423 153.576 -177.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.162 -444.423 153.576 -177.216DÖNEM KARI (ZARARI)67.162 -444.423 153.576 -177.216Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları67.162 -444.423 153.576 -177.216Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 17 0,07000000 -0,44000000 0,15000000 -0,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.162 -444.423 153.576 -177.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları67.162 -444.423 153.576 -177.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974971BIST