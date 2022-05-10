***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457Transferler293.734 -293.734 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.010 -116.010 -116.010Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -116.010 8.655.447 8.655.447Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 5.745.537 14.521.558 14.521.558Transferler5.745.537 -5.745.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)171.276 171.276 171.276Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 171.276 14.692.834 14.692.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI385.826 256.606Dönem Karı (Zararı)171.276 -116.010Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler241.815 232.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.526 2.212Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 5.700 3.322Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 110.464 95.532Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler160.630 147.601Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.630 -4.585Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.630 -4.585Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -27.875 -8.236Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.265 140.195Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -3.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.722 -29.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76 9Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.736 34.968Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.739 -314Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.211 -13.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.862 130.619Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-51.595 21.465İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler630 73Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları385.826 256.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.710 25.466Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-764 -1.320Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.270Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.763 -11.732Alınan Temettüler3 13.237 34.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.028 -158.434Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri566.000 519.235Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-493.172 -580.635Ödenen Faiz-200.976 -108.545Alınan Faiz16.120 11.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)280.508 123.638NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 280.508 123.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 240.299 142.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 520.807 266.090Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 521.817 241.595Ticari Alacaklar8 187.338 107.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 39.963 21.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 147.375 86.647Diğer Alacaklar34 143İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 57İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34 86Türev Araçlar11 180.567 171.937Stoklar10 756.788 775.524Peşin Ödenmiş Giderler7 29.090 23.351Diğer Dönen Varlıklar15.639 15.003ARA TOPLAM1.691.273 1.335.504TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.691.273 1.335.504DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 4.822 45.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.822 45.355Diğer Alacaklar1.558 1.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.558 1.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar530.480 515.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 17.972.455 17.966.692Maddi Duran Varlıklar34.942 33.405Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.459 1.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.459 1.706Peşin Ödenmiş Giderler7 985 985TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.548.185 18.565.994TOPLAM VARLIKLAR20.239.458 19.901.498KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.683.353 2.290.326İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 1.683.353 2.290.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.018.071 169.467Ticari Borçlar8 139.547 85.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 71.016 41.894İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar68.531 43.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.186 1.851Diğer Borçlar48.922 50.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.813 22.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.109 27.970Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 111.104 162.699Kısa Vadeli Karşılıklar30.540 24.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30.540 24.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.294 14.152ARA TOPLAM3.049.017 2.799.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.049.017 2.799.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.495.437 2.578.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)218 218Uzun Vadeli Karşılıklar1.952 2.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.952 2.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.497.607 2.580.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.546.624 5.379.940ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.692.834 14.521.558Ödenmiş Sermaye13 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.564 4.564Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.422.733 7.677.196Net Dönem Karı veya Zararı171.276 5.745.537TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.692.834 14.521.558TOPLAM KAYNAKLAR20.239.458 19.901.498Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 580.880 256.904Satışların Maliyeti14 -99.042 -64.365TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)481.838 192.539BRÜT KAR (ZARAR)481.838 192.539Genel Yönetim Giderleri15 -14.969 -10.344Pazarlama Giderleri15 -26.408 -2.155Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.454 2.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.590 -2.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)439.325 179.786Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 27.875 8.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)467.200 188.022Finansman Gelirleri16 24.464 15.972Finansman Giderleri16 -320.388 -320.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)171.276 -116.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)171.276 -116.010DÖNEM KARI (ZARARI)171.276 -116.010Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları171.276 -116.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,17000000 -0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)171.276 -116.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları171.276 -116.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028710BIST