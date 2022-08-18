***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:33
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457
Transferler
293.734 -293.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.833 -83.833 -83.833
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -83.833 8.687.624 8.687.624
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 -5.745.537 14.521.558 14.521.558
Transferler
5.745.537 -5.745.537 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
316.669 316.669 316.669
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 316.669 14.838.227 14.838.227
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
867.954 282.965
Dönem Karı (Zararı)
316.669 -83.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
689.602 431.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.155 4.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 -647 -1.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 267.366 230.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
307.137 246.281
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
171.937 -24.580
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
171.937 -24.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -61.346 -20.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.145 -64.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.866 -75.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
379 -5.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.431 72.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.758 -206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.807 -4.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.161 -69.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-39.077 26.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.100 -8.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
868.126 282.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.763 14.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-930 -2.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.270
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -18.427 -21.119
Alınan Temettüler
3 49.120 34.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-720.540 238.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.019.106 1.328.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.392.996 -869.998
Ödenen Faiz
-371.076 -239.259
Alınan Faiz
24.426 19.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 177.177 536.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 177.177 536.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 240.299 142.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 417.476 678.993
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 419.934 241.595
Ticari Alacaklar
8 227.961 107.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,17 33.093 21.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
194.868 86.647
Diğer Alacaklar
34 143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 57
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34 86
Türev Araçlar
0 171.937
Stoklar
10 504.968 545.034
Peşin Ödenmiş Giderler
7 76.098 23.351
Diğer Dönen Varlıklar
9.893 15.003
ARA TOPLAM
1.238.888 1.105.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.238.888 1.105.014
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 15.691 45.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.691 45.355
Diğer Alacaklar
1.255 1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.255 1.525
Stoklar
10 268.125 230.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 528.068 515.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 17.985.119 17.966.692
Maddi Duran Varlıklar
30.418 33.405
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.625 1.706
Peşin Ödenmiş Giderler
7 996 985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.832.781 18.796.484
TOPLAM VARLIKLAR
20.071.669 19.901.498
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 582.760 2.290.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.852.733 169.467
Ticari Borçlar
8 142.143 85.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,17 65.648 41.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
76.495 43.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.371 1.851
Diğer Borçlar
25.467 50.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
605 22.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.862 27.970
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 123.840 162.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.645 24.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.645 24.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.990 14.152
ARA TOPLAM
2.773.949 2.799.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.773.949 2.799.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.457.645 2.578.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 218
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.848 2.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.848 2.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.459.493 2.580.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.233.442 5.379.940
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.838.227 14.521.558
Ödenmiş Sermaye
17 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.564 4.564
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.422.733 7.677.196
Net Dönem Karı veya Zararı
316.669 5.745.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.838.227 14.521.558
TOPLAM KAYNAKLAR
20.071.669 19.901.498
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.149.171 586.472 568.291 329.568
Satışların Maliyeti
13 -209.185 -139.426 -110.143 -75.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
939.986 447.046 458.148 254.507
BRÜT KAR (ZARAR)
939.986 447.046 458.148 254.507
Genel Yönetim Giderleri
14 -55.190 -29.587 -40.221 -19.243
Pazarlama Giderleri
14 -55.689 -3.223 -29.281 -1.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.077 2.774 6.623 669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.355 -4.756 -5.765 -2.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
828.829 412.254 389.504 232.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 61.346 20.684 33.471 12.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
890.175 432.938 422.975 244.917
Finansman Gelirleri
15 25.588 47.859 1.124 31.888
Finansman Giderleri
15 -599.094 -564.630 -278.706 -244.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
316.669 -83.833 145.393 32.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
316.669 -83.833 145.393 32.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
316.669 -83.833 145.393 32.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
316.669 -83.833 145.393 32.179
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)Kazanç 16 0,32000000 -0,08000000 0,15000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
316.669 -83.833 145.393 32.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
316.669 -83.833 145.393 32.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056886
BIST