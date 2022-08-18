***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457Transferler293.734 -293.734 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.833 -83.833 -83.833Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -83.833 8.687.624 8.687.624Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 -5.745.537 14.521.558 14.521.558Transferler5.745.537 -5.745.537 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)316.669 316.669 316.669Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 316.669 14.838.227 14.838.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI867.954 282.965Dönem Karı (Zararı)316.669 -83.833Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler689.602 431.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.155 4.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 -647 -1.533Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 267.366 230.778Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler307.137 246.281Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler171.937 -24.580Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler171.937 -24.580Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -61.346 -20.684Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.145 -64.914Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.866 -75.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler379 -5.696Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.431 72.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.758 -206Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.807 -4.125Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.161 -69.817Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-39.077 26.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.100 -8.356Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları868.126 282.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-172 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI29.763 14.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-930 -2.716Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.270Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -18.427 -21.119Alınan Temettüler3 49.120 34.145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-720.540 238.991Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.019.106 1.328.706Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.392.996 -869.998Ödenen Faiz-371.076 -239.259Alınan Faiz24.426 19.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 177.177 536.541NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 177.177 536.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 240.299 142.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 417.476 678.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 419.934 241.595Ticari Alacaklar8 227.961 107.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,17 33.093 21.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar194.868 86.647Diğer Alacaklar34 143İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 57İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34 86Türev Araçlar0 171.937Stoklar10 504.968 545.034Peşin Ödenmiş Giderler7 76.098 23.351Diğer Dönen Varlıklar9.893 15.003ARA TOPLAM1.238.888 1.105.014TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.238.888 1.105.014DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 15.691 45.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.691 45.355Diğer Alacaklar1.255 1.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.255 1.525Stoklar10 268.125 230.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 528.068 515.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 17.985.119 17.966.692Maddi Duran Varlıklar30.418 33.405Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.625 1.706Peşin Ödenmiş Giderler7 996 985TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.832.781 18.796.484TOPLAM VARLIKLAR20.071.669 19.901.498KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 582.760 2.290.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.852.733 169.467Ticari Borçlar8 142.143 85.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,17 65.648 41.894İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar76.495 43.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.371 1.851Diğer Borçlar25.467 50.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar605 22.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.862 27.970Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 123.840 162.699Kısa Vadeli Karşılıklar24.645 24.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24.645 24.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.990 14.152ARA TOPLAM2.773.949 2.799.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.773.949 2.799.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.457.645 2.578.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 218Uzun Vadeli Karşılıklar1.848 2.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.848 2.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.459.493 2.580.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.233.442 5.379.940ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.838.227 14.521.558Ödenmiş Sermaye17 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.564 4.564Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.422.733 7.677.196Net Dönem Karı veya Zararı316.669 5.745.537TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.838.227 14.521.558TOPLAM KAYNAKLAR20.071.669 19.901.498Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.149.171 586.472 568.291 329.568Satışların Maliyeti13 -209.185 -139.426 -110.143 -75.061TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)939.986 447.046 458.148 254.507BRÜT KAR (ZARAR)939.986 447.046 458.148 254.507Genel Yönetim Giderleri14 -55.190 -29.587 -40.221 -19.243Pazarlama Giderleri14 -55.689 -3.223 -29.281 -1.068Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.077 2.774 6.623 669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.355 -4.756 -5.765 -2.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)828.829 412.254 389.504 232.469Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 61.346 20.684 33.471 12.448FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)890.175 432.938 422.975 244.917Finansman Gelirleri15 25.588 47.859 1.124 31.888Finansman Giderleri15 -599.094 -564.630 -278.706 -244.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)316.669 -83.833 145.393 32.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)316.669 -83.833 145.393 32.179DÖNEM KARI (ZARARI)316.669 -83.833 145.393 32.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları316.669 -83.833 145.393 32.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)Kazanç 16 0,32000000 -0,08000000 0,15000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)316.669 -83.833 145.393 32.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları316.669 -83.833 145.393 32.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056886BIST