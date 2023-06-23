***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.06.2023 14:44
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
21 Haziran 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Torun'un Bloomberg HT'deki konuşmasına istinaden, 22 Haziran 2023 tarihinde basında çıkan haberlerde
"Torun Center özelinde bloklardan birisinin 10 katını uzun dönem konaklamalı otel konseptine çeviriyoruz. Önemli bir otel markasıyla ön anlaşma yaptık" ifadesi yer almaktadır.
Torun Center'da yer alan bir Blok'taki 10 katı
n
uzun dönem konaklamalı otel konseptine dönüştürme maksadıyla, uluslararası otel markalarıyla görüşmeler sürdürülmektedir. Bu konuda henüz imzalanan bir anlaşma bulunmamaktadır. Bahse konu otel anlaşması imzalanınca detaylar, kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161811
BIST