***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2020 YILI IV.DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ OLARAK VERİLMİŞTİR.Mali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEKTE YER ALAN 01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU 2020 YILI IV.DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ OLARAK BAĞLI BULUNDUĞUMUZ ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910379BIST