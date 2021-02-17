***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 15:11
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI IV.DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ OLARAK VERİLMİŞTİR.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
EKTE YER ALAN 01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU 2020 YILI IV.DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ OLARAK BAĞLI BULUNDUĞUMUZ ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910379
BIST
15:061.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:067,0128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:068,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:06403,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 403,84
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ATEKS
|59,95
|15.388.734
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.347.110
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.698.487
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|9.541.087
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|59.159.520
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|120.917.210
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.050.223.258
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.512.079
|% 9,90
|
|SASA
|42,16
|1.470.068.073
|% 2,38
|
|KOZAL
|144,50
|1.385.204.028
|% -0,21
|
|GARAN
|9,67
|1.191.242.942
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|720.872.588
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.050.223.258
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.512.079
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|595.566.303
|% -0,80
|
|KARSN
|5,03
|773.880.363
|% 2,44
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0108
|7,0128
|% 0,28
|
|Euro
|8,4592
|8,4627
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% -0,06
|
|Frank
|7,7979
|7,8449
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,29
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|
Seans Raporu
15:06
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-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.34 ) 1, 346
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, BTCIM, BRKSN, IDEAS, ATEKS, ARZUM, MERIT, SAYAS, SEKFK, KSTUR
-
15:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, NIBAS, RODRG
-
15:16
SAYAS, DENGE, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:16
CMENT, EKIZ, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında