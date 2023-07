***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli, Kepez ilçesi, Sinan Mahallesi, 28571 Ada, 16 No'lu Parsel 5.601,36 m2- 28569 Ada, 41 No'lu Parsel 2.000,00 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.07.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli18.709.460 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,12Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%1,87Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,05Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,05İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,70Alım KoşullarıPiyasa Koşulları (Teklif - Kabul)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.07.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafAbdurrahman Acar, Refiye Öztürk, Nazif Öztürk, Mehmet AcarKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari AnlaşmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10.07.2023/ TRGYO- 2307009Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar21.410.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarAntalya İli, Kepez İlçesi Sinan Mahallesinde yer alan28569 Ada, 41 Parselde kayıtlı Arsa vasıflı 2.000 m2 lık taşınmazın-Abdurrahman Acar 28569 Ada, 41 Parsel 190,01 m2 Arsa hissesinin 2.090.110-TL bedelle,-Refiye Öztürk 28569 Ada, 41 Parsel 137,51 m2 Arsa hissesinin 1.512.610-TL bedelle,-Nazif Öztürk 28569 Ada, 41 Parsel 785,84 m2 Arsa hissesinin 8.644.240-TL bedelle,-Mehmet Acar 28569 Ada, 41 Parsel 152,50 m2 Arsa hissesinin 1.677.500-TL bedelle,28571 Ada, 16 Parselde kayıtlı Arsa vasıflı 5.601,36 m2 lık taşınmazın-Abdurrahman Acar 28571 Ada, 16 Parsel 435,62 m2 Arsa hissesinin 4.785.000-TL bedelleOlmak üzere her iki parseldeki hisselerin toplamı 18.709.460 TL bedelle satın alınmıştır.Değerleme firması tarafından söz konusu arsa payları için 10.07.2023 tarih ve 2307009 sayılı gayrimenkul değerleme raporunda 21.410.000 TL +KDV değer takdir edilmiştir.Sözkonusu Parseller Mall Of Antalya ve Deepo AVM'ye komşu parsellerdir. Uzun vadede hisseli payı alınan arsaların Mall Of Antalya ve Deepo AVM projesiyle geliştirdiğimiz konsepte değer katacağını düşünüyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170923BIST