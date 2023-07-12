***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.07.2023 16:34
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli, Kepez ilçesi, Sinan Mahallesi, 28571 Ada, 16 No'lu Parsel 5.601,36 m2- 28569 Ada, 41 No'lu Parsel 2.000,00 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
18.709.460 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,12
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1,87
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,05
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,05
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,70
Alım Koşulları
Piyasa Koşulları (Teklif - Kabul)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.07.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Abdurrahman Acar, Refiye Öztürk, Nazif Öztürk, Mehmet Acar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari Anlaşma
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.07.2023/ TRGYO- 2307009
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
21.410.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Antalya İli, Kepez İlçesi Sinan Mahallesinde yer alan
28569 Ada, 41 Parselde kayıtlı Arsa vasıflı 2.000 m2 lık taşınmazın
-Abdurrahman Acar 28569 Ada, 41 Parsel 190,01 m2 Arsa hissesinin 2.090.110-TL bedelle,
-Refiye Öztürk 28569 Ada, 41 Parsel 137,51 m2 Arsa hissesinin 1.512.610-TL bedelle,
-Nazif Öztürk 28569 Ada, 41 Parsel 785,84 m2 Arsa hissesinin 8.644.240-TL bedelle,
-Mehmet Acar 28569 Ada, 41 Parsel 152,50 m2 Arsa hissesinin 1.677.500-TL bedelle,
28571 Ada, 16 Parselde kayıtlı Arsa vasıflı 5.601,36 m2 lık taşınmazın
-Abdurrahman Acar 28571 Ada, 16 Parsel 435,62 m2 Arsa hissesinin 4.785.000-TL bedelle
Olmak üzere her iki parseldeki hisselerin toplamı 18.709.460 TL bedelle satın alınmıştır.
Değerleme firması tarafından söz konusu arsa payları için 10.07.2023 tarih ve 2307009 sayılı gayrimenkul değerleme raporunda 21.410.000 TL +KDV değer takdir edilmiştir.
Sözkonusu Parseller Mall Of Antalya ve Deepo AVM'ye komşu parsellerdir. Uzun vadede hisseli payı alınan arsaların Mall Of Antalya ve Deepo AVM projesiyle geliştirdiğimiz konsepte değer katacağını düşünüyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170923
BIST