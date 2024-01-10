***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 28569 Ada, 41No'lu Parsel üzerindeki 429,49 M2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli5.900.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,02Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%0,59Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,01Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,016İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,21Alım KoşullarıPiyasa Koşulları (Teklif- Kabul)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.01.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafMehtap GürcanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari AnlaşmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10.07.2023 -TRGYO- 2307009Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.113.138 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarAntalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 28569 Ada, 41No'lu Parsel üzerindeki 2.000 M2 yüzölçümlü taşınmazın 429,49m2'lik payı 5.900.000 TL bedelle Mehtap Gürcan'dan satın alınmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 5.113.138 TL + KDV değer takdir edilmiştir.Bahse konu taşınmaz, portföyümüzde yer alan Deepo Antalya ve Mall Of Antalya AVM'ye komşu konumdadır. Uzun vadede yeni alınan taşınmazın Deepo Antalya ve Mall Of Antalya AVM ile geliştirdiğimiz konsepte değer katacağını düşündüğümüz için bahse konu taşınmaz değerleme firması tarafından belirlenen makul değerin üzerinde bir bedelle satın alınmıştır. Bu durum, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortaklara açıklanacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238055BIST