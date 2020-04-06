***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 17:01
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm Dünya'yı ve ülkemizi de tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olduğu belirtilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Şirketimiz portföyünde bulunan Alışveriş Merkezlerimizde
T.C. İç İşleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliği'ne yayınlamış olduğu Genelgede yazılı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin 16.03.2020 tarihi, Saat:24:00 itibariyle zorunlu ve geçici bir süre ile işyerlerini kapatmış olmaları, Alışveriş Merkezlerinde bulunan mağazaların bir bölümünün kendi insiyatifleri doğrultusunda kapatma kararı almaları ve Alışveriş Merkezi ziyaretçi sayısının ciddi oranda azalmış olması,
Nedenleriyle, 21.03.2020 tarihi itibariyle Şirketimiz Portföyünde bulunan Alışveriş Merkezlerinde Market, Eczane, Yeme İçme İşletmeleri ve faaliyetine devam etmek isteyen diğer işyerlerinin de çalışmalarına imkan sağlayacak şekilde kısıtlı çalışma düzenine geçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835319
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|112.300.135
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|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
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|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
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|TDGYO
|2,97
|2.805.448
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|5,76
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|% -9,86
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|RALYH
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|% -9,62
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|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
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|CASA
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|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
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|GARAN
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|698.450.070
|% 2,92
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|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
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|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
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|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
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|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
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|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
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|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,3262
|8,3680
|% 1,07
|
|Frank
|6,9056
|6,9472
|% 0,65
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|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 0,75
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.657
|1.659
|39,89
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|Altın Gr.
|361
|361
|10,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|0,14
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|B. Petrol
|33,09
|33,09
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