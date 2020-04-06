***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm Dünya'yı ve ülkemizi de tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olduğu belirtilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Şirketimiz portföyünde bulunan Alışveriş MerkezlerimizdeT.C. İç İşleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliği'ne yayınlamış olduğu Genelgede yazılı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin 16.03.2020 tarihi, Saat:24:00 itibariyle zorunlu ve geçici bir süre ile işyerlerini kapatmış olmaları, Alışveriş Merkezlerinde bulunan mağazaların bir bölümünün kendi insiyatifleri doğrultusunda kapatma kararı almaları ve Alışveriş Merkezi ziyaretçi sayısının ciddi oranda azalmış olması,Nedenleriyle, 21.03.2020 tarihi itibariyle Şirketimiz Portföyünde bulunan Alışveriş Merkezlerinde Market, Eczane, Yeme İçme İşletmeleri ve faaliyetine devam etmek isteyen diğer işyerlerinin de çalışmalarına imkan sağlayacak şekilde kısıtlı çalışma düzenine geçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835319BIST