***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 12:04
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için ve Portföyümüze o yıl içerisinde alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme şirketi olarak Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Değerleme Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905276
BIST
13:201.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.477
En Düşük
1.431
13:207,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:208,9263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:20436,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,88
|Açılış
|: 436,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PKENT
|1.386,00
|2.337.373
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,71
|68.249.072
|% 9,59
|
|POLTK
|405,00
|44.787.538
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,20
|1.183.684.815
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,35
|1.108.368.051
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|724.505.535
|% -3,06
|
|KRDMD
|6,51
|704.921.837
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,60
|684.665.507
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,35
|1.108.368.051
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|454.297.011
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|724.505.535
|% -3,06
|
|IHLGM
|1,38
|218.895.558
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|595.943.557
|% 2,17
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3680
|7,3742
|% -0,54
|
|Euro
|8,9309
|8,9374
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0147
|10,0649
|% -0,96
|
|Frank
|8,2397
|8,2893
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,67
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-12,84
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-6,21
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|