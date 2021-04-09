***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 10:15
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve haber platformlarına Torunlar GYO ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun'u zan altında bırakan çeşitli iddialar yer almaktadır. Bu haberlerin hiç biri gerçekleri yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun'un şahsına ya da şirketimiz Torunlar GYO'a ait direkt Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde yer alan bir arazisi bulunmamaktadır.
Başakşehir Kayabaşı olarak adlandırılan bölgede toplam 60.832 m2 büyüklüğündeki üç ayrı arazi, Kanal İstanbul projesinin henüz gündemde olmadığı 2008 yılında Torunlar GYO tarafından satın alınmıştır. Üstelik bu arazilerin Kanal İstanbul güzergâhı ile direkt bir yakınlığı söz konusu değildir. Kayabaşı'nda yer alan bu araziler ile ilgili bilgiler, Torunlar GYO'nun Faaliyet Raporlarında 10 yıldır yer alan kamuya açık bilgilerdir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun ve Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkeleri ışığında şeffaf bir iletişim anlayışı ile faaliyet gösteren kurumumuzu zan altında bırakan, üstelik yatırımcılarımızı da yanlış yönlendiren haberin aynı kanaldan düzeltilmesi talep edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925992
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454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1591
|8,1609
|% 0,35
|
|Euro
|9,6963
|9,7033
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,1440
|11,1999
|% 0,03
|
|Frank
|8,7874
|8,8403
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-11,66
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
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17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de