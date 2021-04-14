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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2021 10:57



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar vermiştir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunulmuştur.
 
Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır. 
 
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Aziz Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927811


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