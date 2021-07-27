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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2021 15:41



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz bünyesinde İnşaat ve Proje Yönetimi İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Remzi Aydın, 30.06.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
 
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.06.2021 Tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile İnşaat ve Proje Yönetimi İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Osman Ataş'ın atanmasına, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine ise Metin Karakoç'un atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952014


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