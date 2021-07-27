***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 15:41
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde İnşaat ve Proje Yönetimi İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Remzi Aydın, 30.06.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.06.2021 Tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile İnşaat ve Proje Yönetimi İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Osman Ataş'ın atanmasına, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine ise Metin Karakoç'un atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952014
BIST
15:521.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.358
En Düşük
1.342
15:528,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
15:5210,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1346
En Düşük
10,0795
15:52496,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler15:50
|VANGD
|5,51
|7.829.096
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.966.143
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.678.392
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.304.550
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,25
|11.578.808
|% -6,14
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|HLGYO
|2,26
|54.692.137
|% -4,24
|
|THYAO
|12,53
|691.763.901
|% 1,79
|
|GARAN
|8,19
|534.760.696
|% 0,49
|
|SASA
|29,96
|387.859.995
|% 0,94
|
|EREGL
|18,40
|338.651.490
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,39
|318.329.039
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,26
|228.586.128
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|87.337.906
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|534.760.696
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,80
|116.369.229
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,33
|197.907.537
|% 8,82
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5581
|8,5596
|% 0,09
|
|Euro
|10,1166
|10,1227
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7890
|11,8481
|% 0,04
|
|Frank
|9,3172
|9,3733
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2751
|2,2865
|% 0,07
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|6,86
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|9,10
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,40
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|0,00
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,08
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:00METUR
Yüzde 8.66 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 882, 097 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 14 artarak (% 0.77 ) 1, 457
-
15:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
15:54XU100
Endeks 1, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 7, 168.00 milyon TL de
-
15:54IDGYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 072, 657 adet işlem