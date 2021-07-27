***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde İnşaat ve Proje Yönetimi İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Remzi Aydın, 30.06.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.06.2021 Tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile İnşaat ve Proje Yönetimi İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Osman Ataş'ın atanmasına, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine ise Metin Karakoç'un atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952014BIST