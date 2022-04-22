***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 13:37
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022891
BIST
13:472.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,82
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:4714,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0340
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:4715,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:47916,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,91
|Açılış
|: 916,49
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler13:47
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.293.788
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.238.301
|% 9,64
|
|TIRE
|13,78
|80.714.223
|% 9,02
|
|CRDFA
|2,56
|60.040.736
|% 7,56
|
|OLMK
|8,23
|29.673.000
|% -8,96
|
|MANAS
|24,70
|25.824.600
|% -6,93
|
|TDGYO
|7,94
|21.486.928
|% -6,48
|
|MSGYO
|4,20
|12.528.285
|% -3,89
|
|MMCAS
|3,04
|359.332
|% -3,80
|
|THYAO
|39,88
|2.015.806.381
|% -0,75
|
|ASELS
|28,56
|1.827.020.217
|% 0,14
|
|SISE
|18,51
|1.656.117.795
|% 1,26
|
|GARAN
|14,51
|1.377.646.826
|% 0,14
|
|PETKM
|10,75
|1.027.129.319
|% 0,37
|
|EKGYO
|3,04
|1.002.203.325
|% -1,94
|
|ODAS
|2,58
|496.498.716
|% 1,98
|
|TSKB
|2,08
|339.862.056
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,32
|687.850.307
|% -0,56
|
|VAKBN
|4,77
|486.492.826
|% 0,42
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7334
|14,7366
|% 0,23
|
|Euro
|15,9371
|15,9591
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,9396
|19,0346
|% -0,83
|
|Frank
|15,3695
|15,4621
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9170
|3,9367
|% 0,21
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-16,88
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,47
|