***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 11:13
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2023 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplam 157.172.241,67 TL (KDV hariç) kiralama, 622.520.771,87 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232963
BIST
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13:587.548
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,37
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5829,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0882
|Açılış
|: 29,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5832,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0867
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:581.957,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.957,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KRSTL
|14,19
|101.805.139
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.309.992
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.429.585
|% 9,95
|
|SELGD
|21,72
|908.193
|% 9,48
|
|SANEL
|28,00
|7.276.635
|% -7,59
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|EKIZ
|36,12
|452.542
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,04
|43.613.396
|% -4,70
|
|MMCAS
|8,87
|919.518
|% -4,62
|
|THYAO
|234,10
|3.195.312.971
|% 0,34
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|GUBRF
|156,30
|1.753.683.834
|% -3,28
|
|PGSUS
|695,00
|1.306.248.730
|% 2,96
|
|SASA
|35,94
|1.252.197.241
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,60
|907.230.197
|% 8,24
|
|QUAGR
|4,20
|401.092.126
|% -0,47
|
|EKGYO
|7,27
|612.142.273
|% 0,14
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|BEGYO
|3,69
|288.813.884
|% 8,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8340
|29,8400
|% 0,29
|
|Euro
|32,5858
|32,6025
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,6552
|37,8441
|% 0,09
|
|Frank
|34,8521
|35,0620
|% -0,01
|
|Riyal
|7,9333
|7,9730
|% 0,30
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,68
|1.027,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,11
|2.039,42
|% 0,66
|