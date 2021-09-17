***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2021 11:21
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Habibe Didem Hömek Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yöneticisi 31.05.2017 (0216) 425 03 28 didemhomek@torunlargyo.com.tr Kurumsal Derecelendirme Uzmanlığı-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey- Türev Araçlar 205816- TAMT 300353
Pelin Örsel Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 31.05.2017 (0216) 425 03 28 pelinorsel@torunlargyo.com.tr Kurumsal Derecelendirme Uzmanlığı-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Türev Araçlar ve Kredi Derecelendirme lisansı 702814- 212174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964230
BIST
15:421.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
15:428,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:4210,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0731
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:42485,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,17
|Açılış
|: 485,69
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TEZOL
|18,44
|12.637.024
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,92
|100.794.070
|% 8,03
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|HURGZ
|2,39
|49.240.688
|% 7,17
|
|ISKPL
|7,21
|260.500.519
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.525.537
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,90
|21.840.102
|% -8,60
|
|NUGYO
|15,02
|29.872.366
|% -7,40
|
|ERBOS
|111,60
|86.881.676
|% -6,77
|
|THYAO
|12,73
|1.163.749.640
|% 2,09
|
|GARAN
|9,50
|840.883.587
|% 0,00
|
|YEOTK
|53,15
|408.927.623
|% 2,61
|
|TUPRS
|109,20
|349.601.129
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,48
|336.169.677
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|336.169.677
|% 0,40
|
|THYAO
|12,73
|1.163.749.640
|% 2,09
|
|GARAN
|9,50
|840.883.587
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|64.525.537
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,83
|307.826.415
|% -0,58
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5947
|8,6004
|% 0,87
|
|Euro
|10,1276
|10,1320
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,8275
|11,8868
|% 0,92
|
|Frank
|9,2275
|9,2831
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2858
|2,2972
|% 0,88
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|4,60
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,56
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|27,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|32,67
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|15,81
|
|Çeyrek
|777
|795
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,40
|75,40
|-0,27
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:55CLEBI
Yüzde 5.27 oranında artışla 161.90 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 630 adet işlem
-
15:54NTHOL
Yüzde 4.14 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 249, 859 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 38 artarak (% 0.62 ) 1, 524
-
15:52XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 7, 937.00 milyon TL de
-
15:52BASGZ
Yüzde 5.35 oranında artışla 25.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 964, 774 adet işlem