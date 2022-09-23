***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 15:02
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064904
BIST
15:003.295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,25
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:0018,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0894
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4080
En Düşük
18,3035
15:0017,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0703
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:00974,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,31
|Açılış
|: 974,58
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ULKER
|21,78
|143.464.555
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|187.105.010
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.240.274
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.562.448
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.268.048
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.156.742
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.025.648
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.603.178
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.825.305
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.879.907
|% -9,91
|
|THYAO
|71,30
|3.642.522.503
|% 0,00
|
|SASA
|60,30
|2.021.428.643
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,40
|1.457.282.346
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,76
|1.273.782.242
|% 0,13
|
|SISE
|27,28
|1.191.968.874
|% -0,87
|
|EKGYO
|4,01
|1.170.047.114
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,40
|749.170.038
|% 3,77
|
|VAKBN
|7,76
|1.273.782.242
|% 0,13
|
|HALKB
|7,70
|1.044.960.554
|% -1,28
|
|DOHOL
|5,29
|667.501.068
|% 0,76
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4005
|18,4129
|% 0,51
|
|Euro
|17,9579
|17,9757
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,2788
|20,3805
|% -1,30
|
|Frank
|18,7126
|18,8254
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8807
|4,9052
|% 0,61
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-23,02
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.630
|6.737
|-25,00
|
|Yarım
|3.231
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,28
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|-2,87
|