TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6027
|8,6459
|% 0,68
|Frank
|7,0683
|7,1109
|% 0,96
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|11,85
|Altın Gr.
|371
|371
|4,16
|Cumhuriyet
|2.404
|2.437
|-10,10
|Tam
|2.474
|2.504
|-14,20
|Yarım
|1.207
|1.222
|-6,90
|Çeyrek
|604
|611
|-3,50
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,24
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,07
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-1,42
Seans Raporu
- 17:59EMNIS Yüzde -6.72 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 128 adet işlem
- 17:57ISKUR Yüzde -10.00 oranında düşüşle 504, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
- 17:56CMBTN Yüzde -3.54 oranında düşüşle 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 614 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 109, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 11, 793.00 milyon TL de
- 17:54ARTI Yüzde -4.35 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 375 adet işlem