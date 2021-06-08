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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.06.2021 15:56



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.06.2021 Tarih ve 2021/20 sayılı Toplantısında,
1.   Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Mehmet Emre Çamlıbel, Habibe Didem Hömek ve Pelin Örsel'in atanmasına, Üyelerden Mehmet Emre Çamlıbel 'in Komite başkanı olarak görev yapmasına,
 
2.   Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Emre Çamlıbel, Ramadan Kumova ile Kenan Yavuz'un atanmasına, Ramadan Kumova'nın komite başkanı olarak görev yapmasına,
 
3.           Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ramadan Kumova , Mehmet Emre Çamlıbel, A. Vahit Kaplan'ın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazanç'ın atanmasına, Ramadan Kumova'nın komite başkanı olarak görev yapmasına,
 
4.           Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ramadan Kumova , Kenan Yavuz, ve Mehmet Emre Çamlıbel'in atanmasına, Ramadan Kumova'nın komite başkanı olarak görev yapmasına,
 
5.   Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin   sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Kenan Yavuz, Emre Çamlıbel ve Ramadan Kumova'nın atanmasına Kenan Yavuz'un komite başkanı olarak görev yapmasına,
 
Oy birliği ile karar verildi.
                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941077


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