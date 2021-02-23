***TRILC* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
23.02.2021 19:01
***TRILC******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911973
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0775
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
18:05410,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,19
|Açılış
|: 410,42
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.564.410
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0773
|7,0790
|% 0,83
|
|Euro
|8,5991
|8,6103
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,9360
|9,9858
|% 1,00
|
|Frank
|7,8108
|7,8578
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8791
|1,8885
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,11
|