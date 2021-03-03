***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
03.03.2021 16:13
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/03/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
23.450.000
Baz Fiyat (TL)
10
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/03/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
25-26/02/2021
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 23.450.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 77.050.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/03/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10 TL/pay baz fiyat, "TRILC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914831
BIST
16:211.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.537
16:217,4076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:218,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:21407,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,65
|Açılış
|: 407,52
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DGATE
|17,82
|57.291.611
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.209.328
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.444.009
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|38.932.658
|% -6,61
|
|THYAO
|14,90
|2.431.242.410
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,16
|1.582.113.297
|% 4,83
|
|PETKM
|5,69
|1.569.513.580
|% 2,71
|
|GARAN
|9,27
|1.343.870.734
|% 0,76
|
|SISE
|7,73
|1.050.236.096
|% 0,00
|
|PETKM
|5,69
|1.569.513.580
|% 2,71
|
|KRDMD
|7,16
|1.582.113.297
|% 4,83
|
|EKGYO
|2,44
|512.051.439
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|248.885.138
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,32
|568.502.988
|% 2,79
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4023
|7,4054
|% 0,62
|
|Euro
|8,9225
|8,9286
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3109
|10,3626
|% 0,63
|
|Frank
|8,0412
|8,0896
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,71
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.695
|2.765
|-6,07
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-2,93
|
|Çeyrek
|653
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,65
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.70 ) 1, 626
-
16:32LKMNH
Yüzde 4.62 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 575 adet işlem
-
16:30KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 788 adet işlem
-
16:29VKGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 388, 264 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 22, 054.00 milyon TL de