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***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

03.03.2021 16:13



***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
03/03/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
23.450.000
Baz Fiyat (TL)
10
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/03/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
25-26/02/2021
Açıklamalar

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 23.450.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 77.050.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/03/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10 TL/pay baz fiyat, "TRILC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914831


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