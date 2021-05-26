***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 12:26
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938162
BIST
13:521.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,33
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:528,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:5210,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0408
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:52517,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,88
|Açılış
|: 517,64
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:52
|RYSAS
|3,74
|5.130.685
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.660.634
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.600.817
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.158.447
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|44.060.060
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|23.999.499
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ADESE
|1,58
|20.856.254
|% -7,60
|
|GARAN
|8,03
|1.200.029.318
|% 2,95
|
|THYAO
|12,94
|713.791.517
|% 0,31
|
|KOZAL
|123,30
|546.110.927
|% 0,65
|
|TRILC
|46,24
|514.861.520
|% -1,99
|
|KRDMD
|7,93
|451.831.377
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,13
|378.138.499
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,89
|298.152.226
|% 2,16
|
|GARAN
|8,03
|1.200.029.318
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,11
|128.236.412
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|144.082.524
|% 2,27
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4328
|8,4351
|% -0,32
|
|Euro
|10,3203
|10,3279
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9230
|11,9828
|% -0,11
|
|Frank
|9,3947
|9,4513
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2434
|2,2547
|% -0,28
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|9,05
|
|Altın Gr.
|518
|518
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.474
|29,00
|
|Tam
|3.404
|3.492
|26,69
|
|Yarım
|1.645
|1.689
|12,91
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|-0,14
|