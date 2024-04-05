***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2024 14:21
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268330
BIST
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16:199.472
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 343,06
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.472
16:1931,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0422
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1934,5416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1155
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4897
16:192.360,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.360,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EGEEN
|15.675,00
|395.191.323
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|80.210.998
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.898
|% 9,98
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,90
|287.157.295
|% -8,29
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|AKENR
|15,42
|1.623.466.553
|% -5,69
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|301,25
|10.008.783.644
|% 3,88
|
|ISCTR
|12,67
|6.225.127.451
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,82
|5.726.021.979
|% 4,27
|
|TUPRS
|176,90
|3.240.635.132
|% 4,12
|
|KCHOL
|216,00
|3.091.478.369
|% 3,25
|
|ISCTR
|12,67
|6.225.127.451
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,82
|5.726.021.979
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,55
|941.291.679
|% 5,51
|
|EKGYO
|9,80
|1.481.037.932
|% 5,60
|
|AKENR
|15,42
|1.623.466.553
|% -5,69
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9298
|31,9380
|% 0,13
|
|Euro
|34,5014
|34,5416
|% -0,33
|
|Sterlin
|39,9861
|40,1865
|% -0,02
|
|Frank
|35,0973
|35,2733
|% -0,00
|
|Riyal
|8,4734
|8,5159
|% 0,46
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,72
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|921,26
|922,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,91
|1.000,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,18
|91,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.294,20
|2.294,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:33ASELS
Yüzde 6.96 oranında artışla 57.60 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 991, 517 adet işlem
-
16:32TEKTU
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 252, 831 adet işlem
-
16:31KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 760 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 9, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 56 üstünde . İşlem hacmi 81, 641.00 milyon TL de
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16:30DESA
Yüzde 8.35 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 871 adet işlem