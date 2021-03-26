***TRILC* *EPLAS* *MERIT* *ISBIR* *VAKKO* *LIDFA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TRILC******EPLAS******MERIT******ISBIR******VAKKO******LIDFA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, EPLAS, ISBIR, LIDFA, MERIT, TRILC, VAKKOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MEHMET TURAN 2.646,270EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KORAY YILMAZ 146.667,000EPLAS 3 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MEHMET SİNAN CAN 283.333,000ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ADEM ÇOLAK 9,720ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HASAN ZEKAİ ATEŞ 3,240LIDFA 6 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E LİZET SUCAZ 4.500.000,000MERIT 7 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E HİLMİ ÖZMEN 127,500TRILC 8 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E MURAT KARİP 3.621.350,000VAKKO 9 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. E ALBER ELHADEF 527.679,991VAKKO 10 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. E JEFF HAKKO 1.898.647,469(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921054BIST