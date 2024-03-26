***TRILC* *EUYO* *AP6* *VANGD* *CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.03.2024 09:03
***TRILC******EUYO******AP6******VANGD******CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, EUYO, TRILC, VANGD]
İlgili Fonlar [AP6]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262310
BIST
'
18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0650
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0504
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.247,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 2.247,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ATAGY
|12,46
|4.521.854
|% 0,00
|
|ATLAS
|5,53
|9.587.842
|% 0,00
|
|ATSYH
|48,32
|3.111.493
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,71
|10.671.869
|% 0,00
|
|BASCM
|17,39
|3.620.353
|% 0,00
|
|ATAGY
|12,46
|4.521.854
|% 0,00
|
|ATLAS
|5,53
|9.587.842
|% 0,00
|
|ATSYH
|48,32
|3.111.493
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,71
|10.671.869
|% 0,00
|
|BASCM
|17,39
|3.620.353
|% 0,00
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1683
|32,1745
|% 0,21
|
|Euro
|34,9304
|34,9404
|% 0,17
|
|Sterlin
|41,0427
|41,2484
|% 0,09
|
|Frank
|36,0561
|36,2368
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,61
|% 0,66
|
|Platin
|904,93
|906,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,29
|1.011,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,07
|86,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,91
|2.172,80
|% 0,66
|