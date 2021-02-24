***TRILC* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.02.2021 10:31
***TRILC******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912106
BIST
10:301.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.516
En Düşük
1.496
10:307,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:308,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:30414,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,55
|Açılış
|: 414,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:28
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|VAKFN
|20,80
|9.612.190
|% 7,27
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|38,78
|528.128.253
|% 6,77
|
|KOZAL
|137,00
|398.692.977
|% 2,70
|
|ASELS
|17,55
|384.755.171
|% 2,75
|
|THYAO
|12,94
|245.947.208
|% -0,61
|
|PETKM
|5,34
|242.188.426
|% -1,66
|
|TSKB
|1,82
|84.846.090
|% 1,11
|
|PETKM
|5,34
|242.188.426
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,33
|90.555.874
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,43
|52.558.328
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|126.302.582
|% 0,50
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1206
|7,1245
|% 0,27
|
|Euro
|8,6594
|8,6647
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0635
|10,1140
|% 0,64
|
|Frank
|7,8261
|7,8733
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8925
|1,9020
|% 0,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,07
|