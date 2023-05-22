***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.05.2023 17:51
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Berat Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152810
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0582
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.258,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8269
|19,8311
|% 0,09
|
|Euro
|21,4556
|21,4733
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5652
|24,6884
|% -0,08
|
|Frank
|21,9929
|22,1254
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2715
|5,2979
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.667
|60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.313
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,24
|76,24
|0,65
|
Seans Raporu
18:00
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