***TRILC* *OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.02.2021 17:25
***TRILC******OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ('TRILC') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912276
BIST
17:111.494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -23,50
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:117,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1232
|Açılış
|: 7,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2284
En Düşük
7,0712
17:118,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1410
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7776
En Düşük
8,5921
17:11415,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,23
|Açılış
|: 415,76
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PKENT
|1.760,00
|6.264.688
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|10.848.396
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|9.926.612
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.503.241
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.690.165
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,20
|2.096.001.762
|% 1,35
|
|THYAO
|12,94
|1.973.187.341
|% -0,61
|
|SASA
|39,36
|1.783.991.873
|% 8,37
|
|GUBRF
|76,90
|1.750.945.242
|% -6,50
|
|PETKM
|5,20
|1.728.250.990
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,31
|977.128.522
|% -1,28
|
|PETKM
|5,20
|1.728.250.990
|% -4,24
|
|IHLAS
|0,90
|297.297.343
|% -9,09
|
|TSKB
|1,76
|553.173.283
|% -2,22
|
|ODAS
|4,03
|1.109.867.219
|% 1,26
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2250
|7,2284
|% 1,73
|
|Euro
|8,7690
|8,7776
|% 1,63
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 1,47
|
|Frank
|7,9106
|7,9582
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9168
|1,9264
|% 1,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-13,82
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|32,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|39,25
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|18,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|0,59
|
Seans Raporu
17:11
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17:24IZFAS
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17:23TMPOL
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17:22KRSTL
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 956, 353 adet işlem
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 21 kaybederek (% -1.15 ) 1, 305
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYEN, YYAPI, CASA, MARTI, NIBAS, KSTUR, MERIT, BALAT, IDEAS, METUR