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***TRILC* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

19.02.2021 23:35



***TRILC******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin ekleri Hk.
EK 10: GMP Belgesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911252


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Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16  
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