***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.05.2023 18:17
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Ürün Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/05/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
249.165.061,06 TL KDV HARİÇ
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
249.165.061,06
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
74
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 249.165.061,06 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148202
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0082
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.271,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5018
|19,5056
|% -0,04
|
|Euro
|21,4992
|21,5063
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5739
|24,6971
|% -0,01
|
|Frank
|21,8622
|21,9939
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|1,56
|