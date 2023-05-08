***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTıbbi Beşeri Ürün Alımıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSerum Depo A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı100İhaleye Teklif Verme Tarihi10/04/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih08/05/2023İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli249.165.061,06 TL KDV HARİÇİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım249.165.061,06Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)74AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 249.165.061,06 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148202BIST