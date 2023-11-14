***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTıbbi Beşeri İlaçİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSerum Depo A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı100İhaleye Teklif Verme Tarihi19/10/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/11/2023İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli26.310.452,93 + KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım26.310.452,93 + KDVOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 26.310.452,93 TL +KDV tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217805BIST