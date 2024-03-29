***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.03.2024 14:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Ürün Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/03/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/03/2024
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
68.521.952 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
68.521.952 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%7
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 68.521.952 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264262
BIST