***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİmal ruhsatına sahip olduğumuzTURKFLEKS %3 sodyum klorür sudaki çözelti ve TURKFLEKS TEOFİLİN 0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon çözelti ürünlerimiz için Yerli malı Tebliği (SGM 2014/35 ) E istinaden TOBB tarafından düzenlenen yerli malı belgeleri alınmıştır.Bu yerli malı belgeleri ile bu ürünlerle iştirak edilen ihalelerde %15 yerli malı fiyat avantajına sahip olunacak ve bu sayede uluslararası firmalara karşı rekabet gücümüzü artacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918777BIST