***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 16:09
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İmal ruhsatına sahip olduğumuz
TURKFLEKS %3 sodyum klorür sudaki çözelti ve TURKFLEKS TEOFİLİN 0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon çözelti ürünlerimiz için Yerli malı Tebliği (SGM 2014/35 ) E istinaden TOBB tarafından düzenlenen yerli malı belgeleri alınmıştır.
Bu yerli malı belgeleri ile bu ürünlerle iştirak edilen ihalelerde %15 yerli malı fiyat avantajına sahip olunacak ve bu sayede uluslararası firmalara karşı rekabet gücümüzü artacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918777
BIST
16:531.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
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1.589
En Düşük
1.563
16:537,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,5404
En Düşük
7,4818
16:538,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 8,9400
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 417,14
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SEYKM
|37,18
|36.097.456
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|21.041.325
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.995.277
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.920.438
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.957.899
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|38.489.189
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,25
|2.030.796
|% -5,51
|
|ACSEL
|23,64
|11.609.992
|% -5,36
|
|SISE
|7,98
|1.655.748.911
|% 2,18
|
|GARAN
|8,80
|1.213.939.042
|% -0,68
|
|THYAO
|14,67
|1.110.642.537
|% -0,47
|
|KARSN
|4,44
|864.572.542
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,24
|850.733.158
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,20
|491.688.246
|% -2,22
|
|SISE
|7,98
|1.655.748.911
|% 2,18
|
|KARSN
|4,44
|864.572.542
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,70
|451.947.527
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,44
|712.209.527
|% 7,25
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5093
|7,5143
|% 0,39
|
|Euro
|8,9433
|8,9479
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3972
|10,4494
|% 0,25
|
|Frank
|8,0530
|8,1015
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9943
|2,0043
|% 0,19
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-4,96
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-9,18
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-4,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,90
|67,90
|-0,49
|