***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHepB-Turk Pediyatrik 10 MCG/0,5 ml I.M Enjeksiyon için Süspansiyon içeren Flakon preparat ruhsat başvurusu TİTCK ( Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu ) tarafından yapılan ön incelemeler sonucu uygunluk almıştır .HepB-Turk Erişkin 20 Mcg/l ml Enjeksiyon için süspansiyon içeren Flakon müstahzar ruhsat başvurusu TİTCK ( Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu ) tarafından yapılan ön incelemeler sonucu uygunluk almıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918782BIST