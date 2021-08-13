***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 11:17
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 13.08.2021 tarihli kararı ile
Asuman Bihter Civelek'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinden istifası sebebiyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyeliği görevlerine F. Buluç Demirel atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957865
BIST
12:271.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
12:278,5257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
12:2710,0382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0251
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
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10,0922
En Düşük
10,0035
12:27481,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 481,83
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler12:27
|VKING
|7,60
|4.244.732
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.468.372
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.005.381
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|16.360.158
|% 9,82
|
|AGYO
|3,16
|53.784.615
|% 9,72
|
|IDGYO
|2,95
|13.533.938
|% -9,79
|
|KUYAS
|2,39
|4.693.910
|% -5,16
|
|MARKA
|5,32
|9.915.958
|% -4,32
|
|EDATA
|16,13
|6.218.348
|% -4,27
|
|BASCM
|10,48
|2.651
|% -3,76
|
|GARAN
|9,34
|640.478.644
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,29
|499.044.957
|% 2,09
|
|SISE
|8,53
|368.339.290
|% 1,31
|
|TUPRS
|99,55
|362.120.166
|% 1,27
|
|GENIL
|14,79
|272.973.028
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,50
|216.845.179
|% -0,40
|
|GARAN
|9,34
|640.478.644
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,29
|499.044.957
|% 2,09
|
|SISE
|8,53
|368.339.290
|% 1,31
|
|AKBNK
|5,51
|160.328.787
|% 0,36
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5229
|8,5257
|% -0,18
|
|Euro
|10,0098
|10,0382
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,7326
|11,7914
|% -0,23
|
|Frank
|9,2069
|9,2623
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2670
|2,2783
|% -0,16
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|4,41
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.251
|-4,00
|
|Tam
|3.186
|3.267
|-3,84
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-1,86
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,03
|
|B. Petrol
|70,98
|70,98
|-0,33
|