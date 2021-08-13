***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 13.08.2021 tarihli kararı ileAsuman Bihter Civelek'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinden istifası sebebiyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyeliği görevlerine F. Buluç Demirel atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957865BIST