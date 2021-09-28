***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 16:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sputnik light COVİD 19 aşısının Türkiye'de Acil Kullanım Onayı için T.C Sağlık Bakanlığı'na müracaat gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965527
BIST
16:481.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,31
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:488,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0605
|Açılış
|: 78,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 78,7200
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:4810,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0569
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:486,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,05
|Açılış
|: 6,38
|
|Önceki Kapanış
|: 6,42
|
6,44
En Düşük
6,32
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERSU
|4,62
|31.270.444
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.315.332
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.827.488
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.604.282
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.799.448
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|30.058.345
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.432.338
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|NUGYO
|8,48
|62.217.227
|% -7,52
|
|THYAO
|13,88
|1.291.120.967
|% 2,59
|
|GARAN
|8,84
|919.704.823
|% -0,90
|
|TUPRS
|113,50
|757.153.088
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,34
|581.981.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,04
|486.235.662
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,34
|581.981.199
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.339.356
|% 0,75
|
|GARAN
|8,84
|919.704.823
|% -0,90
|
|THYAO
|13,88
|1.291.120.967
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,78
|121.258.392
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8737
|8,8772
|% 0,68
|
|Euro
|10,3684
|10,3751
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0003
|12,0605
|% -0,34
|
|Frank
|9,5281
|9,5855
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% 0,82
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-19,58
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,58
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,63
|
|Çeyrek
|792
|811
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,67
|
Seans Raporu
16:46
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16:57VKFYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 075 adet işlem
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16:56TRGYO
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 897, 765 adet işlem
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16:55BIOEN
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 35.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 411, 867 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 9, 985.00 milyon TL de
-
16:54NUGYO
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 849, 127 adet işlem