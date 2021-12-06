***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.12.2021 tarihli Saat:15:46' da yapılmış olan açıklama Yönetim Kurulu Üyesinin istifa gereçkçesi detaylandırılarak tekrarlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekte olan Alptekin GÜLER'in işlerinin yoğunluğu sebebi ile istifası kabul edilmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Aday Gösterme komitesinin uygun görmüş olduğu Gül Ahmet DOĞRUYOL'un atanmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Gül Ahmet DOĞRUYOL'un Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Başkan olarak, Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981263BIST