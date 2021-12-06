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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.12.2021 17:45
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.12.2021 tarihli Saat:15:46' da yapılmış olan açıklama Yönetim Kurulu Üyesinin istifa gereçkçesi detaylandırılarak tekrarlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekte olan Alptekin GÜLER'in işlerinin yoğunluğu sebebi ile istifası kabul edilmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Aday Gösterme komitesinin uygun görmüş olduğu Gül Ahmet DOĞRUYOL'un atanmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Gül Ahmet DOĞRUYOL'un Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Başkan olarak, Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981263


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