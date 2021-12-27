***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar karşısında şirketimizin büyüme hedeflerini tutturabilmesi ve bunu yaparken üretim maliyetlerini asgari seviyede tutarak , ihracat taleplerine ağırlık vermek maksadı ile gerek IV parenteral solüsyon üretimleri gerekse üretimi planlanan aşıların ihracatına yönelik dolum kapasitelerinin artışı için ilave yatırıma ihtiyaç duyulmuştur .Şirketimizin Halka Arzı Neticesinde Elde Edilen Fonun yatırımlar için ayrılmış kısmından kalan bakiye olan 12.030.406,44 TL ‘de dahil edilerek yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde toplam fon ihtiyacı 42.100.000,00 TL olarak öngörülmektedir.Şirketimizin yatırım maliyetlerini lehte olacak şekilde minimumda tutmak maksadıyla hakim ortağımız Sayın Mehmet Berat Battal Bey'in herhangi bir faiz talebi olmaksızın , Nisan 2022-Mayıs 2022 ve Haziran 2022 aylarında ödenmek üzere ile 30.070.000 TL yi şirketimize bahse konu yatırımlar çerçevesinde kullandırması (borç vermesi) teklifinin kabulüne dair karar alınmıştır.Kamuyonun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986417BIST