***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 16:16
çesi teminat kapsamına alınmıştır. Böylelikle Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.2.8. Maddesi'ne kısmen de olsa uyum sağlanmıştır. Tam uyumun sağlanması maksadıyla görüşmeler devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005106
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
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|: 1.952
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|Önceki Kapanış
|: 838,71
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872,78
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
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|
|AEFES
|24,16
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|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
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|
|IHYAY
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|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
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|414.360
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|% -6,15
|
|EREGL
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|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
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|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
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|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
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|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7976
|13,8239
|% 0,21
|
|Euro
|15,5041
|15,5880
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,5056
|18,5984
|% 0,32
|
|Frank
|14,9882
|15,0785
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6743
|3,6928
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,33
|
|Altın Gr.
|851
|851
|11,95
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,12
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|B. Petrol
|97,84
|97,84
|3,72
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