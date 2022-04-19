***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 14:37
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Asetilsistein etkin maddesini içeren "NAKOUT 300 mg/3 ml Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi sonrasında piyasaya arzı için gerekli olan fiyat ve satış izni onayları alınmış ve ruhsat sonrası tüm süreçler tamamlanmıştır. Üretimi gerçekleştirilen ilgili ürünümüz piyasaya arz edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021859
BIST
15:082.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,82
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:0814,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0291
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:0815,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:08932,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,53
|Açılış
|: 933,17
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,80
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DAGHL
|19,29
|9.124.197
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.194.799
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.381.046
|% 8,26
|
|YATAS
|15,54
|191.037.823
|% 6,08
|
|PAGYO
|13,29
|2.933.106
|% 5,81
|
|DESA
|12,81
|75.783.956
|% -9,98
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,90
|35.840.435
|% -5,45
|
|ISKPL
|4,77
|60.836.786
|% -4,02
|
|SODSN
|26,84
|226.844
|% -4,01
|
|ODAS
|2,50
|905.338.221
|% 5,04
|
|PGSUS
|124,70
|331.051.416
|% 1,38
|
|JANTS
|87,45
|303.774.802
|% -2,89
|
|KONTR
|144,10
|276.850.924
|% 2,71
|
|ENJSA
|15,70
|195.849.315
|% 2,75
|
|HUNER
|3,22
|193.453.568
|% 5,23
|
|MOBTL
|1,72
|54.786.821
|% -0,58
|
|IHLGM
|0,80
|20.937.411
|% 0,00
|
|KLSYN
|1,92
|30.342.324
|% 4,92
|
|PEKGY
|1,14
|16.938.586
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6616
|14,6653
|% 0,20
|
|Euro
|15,8294
|15,8373
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0294
|19,1248
|% 0,21
|
|Frank
|15,4372
|15,5302
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8987
|3,9182
|% 0,36
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,18
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,20
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22AYEN
Yüzde 5.75 oranında artışla 15.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 263 adet işlem
-
15:21IHAAS
Yüzde 5.58 oranında artışla 19.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 407 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 31 artarak (% 0.58 ) 2, 822
-
15:18KORDS
Yüzde 4.86 oranında artışla 44.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 174, 357 adet işlem
-
15:17ODAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 355, 181 adet işlem