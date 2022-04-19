***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAsetilsistein etkin maddesini içeren "NAKOUT 300 mg/3 ml Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi sonrasında piyasaya arzı için gerekli olan fiyat ve satış izni onayları alınmış ve ruhsat sonrası tüm süreçler tamamlanmıştır. Üretimi gerçekleştirilen ilgili ürünümüz piyasaya arz edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021859BIST