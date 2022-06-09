***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz yönetim kurulunun 08.06.2022 tarihli kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesindeŞirketimiz paylarından 9,22 TL ortalama ile toplam 50.000 adet pay alınmıştır. Alınan Payların şirketimiz sermayesine oranı 0,03'tür.KAP uygulaması uygun olduğu andan itibaren söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalar 'Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim' formatında daha sonra açıklanacaktır.Kamuoyuna bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036366BIST