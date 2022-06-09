***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 12:31
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz yönetim kurulunun 08.06.2022 tarihli kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesinde
Şirketimiz paylarından 9,22 TL ortalama ile toplam 50.000 adet pay alınmıştır. Alınan Payların şirketimiz sermayesine oranı 0,03'tür.
KAP uygulaması uygun olduğu andan itibaren söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalar 'Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim' formatında daha sonra açıklanacaktır.
Kamuoyuna bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036366
BIST
13:122.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,32
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:1217,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1002
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:1218,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1935
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:121.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.024,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:11
|EUREN
|19,65
|36.305.772
|% 9,96
|
|INVES
|36,08
|26.104.887
|% 7,70
|
|FONET
|12,79
|35.638.465
|% 7,57
|
|MAGEN
|13,21
|60.778.366
|% 6,88
|
|FLAP
|4,19
|44.781.498
|% 6,62
|
|TSGYO
|6,75
|50.829.036
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.995.308
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,95
|65.536.089
|% -7,25
|
|THYAO
|46,74
|3.055.620.260
|% 0,04
|
|SISE
|22,20
|1.525.223.175
|% 1,56
|
|SASA
|43,76
|985.748.613
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,76
|954.456.982
|% -0,50
|
|TOASO
|65,00
|739.239.571
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,65
|290.164.444
|% -1,12
|
|SEGYO
|1,17
|128.227.256
|% -7,14
|
|ODAS
|2,94
|289.540.191
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,02
|347.504.683
|% 1,26
|
|TSKB
|2,32
|194.445.424
|% 1,31
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2223
|17,2254
|% 0,58
|
|Euro
|18,5339
|18,5766
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,5121
|21,6200
|% 0,49
|
|Frank
|17,5496
|17,6553
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5771
|4,6001
|% 0,55
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.780
|6.951
|-6,60
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,19
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,17
|