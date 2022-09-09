***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk ilaç ve serum üretim tesisimizin Irak GMP tescil işlemleri onayına istinaden, tramadol hidroklorür etkin maddesini içeren Tramturk 100 mg/ 2 ml ampul adlı ürünümüz için Irak' ta yetkili distribütörümüz tarafından 5.000.000 adet resmî sipariş geçilmiştir.Siparişin finansal tablolarımıza yansıyacağı tutar 4.000.000 USD tutarındadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061994BIST