***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
22.09.2021 15:16
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Fiyat istikrarı sağlaması maksadıyla pay geri alım işlemlerinin başlatılması hususunda yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000
Ek Açıklamalar
Küresel ölçekte yaşanan pandemi koşullarının yaratmış olduğu ihtiyaçlar bakımından, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörü doğrudan etkilemiş olması, daha önceki KAP açıklamalarımızda yer almış olan gerek aşı gerekse diğer konulardaki anlaşmaların şirketimizin gelişiminde büyük faktör olabilme potansiyelinin göz önünde bulundurulması, şirket paylarımız üzerinde geniş yelpazede fiyatlandırılmalara sebep olmuştur. Mevcut durumda şirketimizin paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin şirketimizin gerçek performans ve potansiyelini yansıtmadığı düşüncesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.09.2021 tarihinde almış olduğu karar ile
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesine,
-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964852
BIST