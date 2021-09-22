***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Fiyat istikrarı sağlaması maksadıyla pay geri alım işlemlerinin başlatılması hususunda yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Ek AçıklamalarKüresel ölçekte yaşanan pandemi koşullarının yaratmış olduğu ihtiyaçlar bakımından, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörü doğrudan etkilemiş olması, daha önceki KAP açıklamalarımızda yer almış olan gerek aşı gerekse diğer konulardaki anlaşmaların şirketimizin gelişiminde büyük faktör olabilme potansiyelinin göz önünde bulundurulması, şirket paylarımız üzerinde geniş yelpazede fiyatlandırılmalara sebep olmuştur. Mevcut durumda şirketimizin paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin şirketimizin gerçek performans ve potansiyelini yansıtmadığı düşüncesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıylaŞirketimiz Yönetim Kurulu 22.09.2021 tarihinde almış olduğu karar ile-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesine,-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964852BIST