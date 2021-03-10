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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2021 10:17



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARA

İnternet Adresi www.turkilac.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@turkilac.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA +903128376767 +908378442106

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Asuman Bihter Civelek Halkla İlişkiler 18.01.2021 05336672611 bihter.civelek@turkilac.com.tr DÜZEY 3 200990

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 20100000 TRY 30 İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 56950000 TRY 70 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BERAT BATTAL 64 A B Bağımsız Üye Değil
YUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 Bağımsız Üye Değil
NEHİR ALICİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye Değil
ONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye Değil
YAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 Evet Bağımsız Üye Değil
ALPTEKİN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2021 Bağımsız Üye
VOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BERNA SEZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916765


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Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,82 25,85 -0,07  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,03  
B. Petrol 67,09 67,09 -0,43  
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