***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARAİnternet Adresi www.turkilac.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@turkilac.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA +903128376767 +908378442106Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAsuman Bihter Civelek Halkla İlişkiler 18.01.2021 05336672611 bihter.civelek@turkilac.com.tr DÜZEY 3 200990Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 20100000 TRY 30 İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 56950000 TRY 70 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BERAT BATTAL 64 A B Bağımsız Üye DeğilYUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 Bağımsız Üye DeğilNEHİR ALICİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye DeğilONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye DeğilYAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 Evet Bağımsız Üye DeğilALPTEKİN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2021 Bağımsız ÜyeVOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBERNA SEZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916765BIST