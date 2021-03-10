***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2021 11:23
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI (ANTİBİYOTİK İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR, AĞRI KESİCİLER,HORMON İÇEREN TIBBİ İLAÇLAR VB.)
Şirketin Süresi SÜRESİZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916778
BIST
11:421.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:427,6015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:429,0502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:42419,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,90
|Açılış
|: 419,33
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TRILC
|14,64
|340.673
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.846.465
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.172.200
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.704.380
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|22.522.281
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.719.086
|% -3,94
|
|SASA
|44,12
|697.308.835
|% 4,45
|
|PETKM
|6,31
|535.412.009
|% 1,12
|
|GARAN
|9,02
|494.730.529
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,53
|459.061.175
|% 2,03
|
|KRVGD
|18,97
|316.105.264
|% 7,85
|
|PETKM
|6,31
|535.412.009
|% 1,12
|
|ODAS
|3,93
|293.255.390
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,40
|168.780.758
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,53
|459.061.175
|% 2,03
|
|TSKB
|1,72
|101.946.373
|% 0,58
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5979
|7,6015
|% -0,07
|
|Euro
|9,0409
|9,0502
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,5500
|10,6029
|% 0,01
|
|Frank
|8,1653
|8,2145
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0235
|2,0337
|% -0,03
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,83
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|-0,42
|