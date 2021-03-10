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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2021 11:46



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Asuman Bihter Civelek Halkla İlişkiler 18.01.2021 05351083053 bihter.civelek@turkilac.com.tr DÜZEY 3 200990




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916781


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BIST En Aktif Hisseler11:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 14,64 340.673 % 9,99  
DITAS 16,64 6.846.482 % 9,98  
VAKKO 13,12 14.172.790 % 9,97  
KAREL 32,30 29.705.414 % 9,94  
DIRIT 7,96 204.747 % 9,94  
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11:44 Alış Satış %  
Dolar 7,5995 7,6039 % -0,04  
Euro 9,0434 9,0495 % -0,21  
Sterlin 10,5531 10,6060 % 0,04  
Frank 8,1686 8,2178 % -0,04  
Riyal 2,0246 2,0347 % 0,01  
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11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -1,40  
Altın Gr. 419 419 -1,01  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 -0,05  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,02  
B. Petrol 67,37 67,37 -0,15  
Seans Raporu 11:44
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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