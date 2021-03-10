***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2021 11:46
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Asuman Bihter Civelek Halkla İlişkiler 18.01.2021 05351083053 bihter.civelek@turkilac.com.tr DÜZEY 3 200990
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916781
BIST
11:441.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:447,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:449,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:44419,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 419,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TRILC
|14,64
|340.673
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.846.482
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.172.790
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.705.414
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|25.043.020
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.837.838
|% -3,94
|
|SASA
|43,96
|701.133.676
|% 4,07
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|GARAN
|9,01
|512.740.571
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|318.385.706
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|293.856.242
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,40
|168.839.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|TSKB
|1,72
|101.976.622
|% 0,58
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5995
|7,6039
|% -0,04
|
|Euro
|9,0434
|9,0495
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,5531
|10,6060
|% 0,04
|
|Frank
|8,1686
|8,2178
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0246
|2,0347
|% 0,01
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,40
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,15
|